Российская военная полиция продолжила патрулирование в провинции Алеппо по двум маршрутам

Российская военная полиция в воскресенье продолжила патрулирование по двум маршрутам в провинции Алеппо на северо-востоке САР близ границы с Турцией, рассказал прессе глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что патрулирование велось по маршрутам Аджами — Авшария и Аджами — Манбидж. Боренков подчеркнул, что в республике продолжается работа по невоенному урегулированию ситуации и всесторонней помощи народу Сирии в восстановлении мирной жизни.

Напомним, в октябре лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой антитеррористической спецоперации «Источник мира» и отвод курдских бандформирований на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в буферной зоне на севере САР. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, это соглашение позволит защитить суверенитет Сирии.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что отряды курдских боевиков полностью покинули зону безопасности на северо-востоке САР.