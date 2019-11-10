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22:35   10 Ноября 2019
Весь мир

Российская военная полиция продолжила патрулирование в провинции Алеппо по двум маршрутам

Российская военная полиция продолжила патрулирование в провинции Алеппо по двум маршрутам

Российская военная полиция в воскресенье продолжила патрулирование по двум маршрутам в провинции Алеппо на северо-востоке САР близ границы с Турцией, рассказал прессе глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что патрулирование велось по маршрутам Аджами — Авшария и Аджами — Манбидж. Боренков подчеркнул, что в республике продолжается работа по невоенному урегулированию ситуации и всесторонней помощи народу Сирии в восстановлении мирной жизни.

Напомним, в октябре лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой антитеррористической спецоперации «Источник мира» и отвод курдских бандформирований на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в буферной зоне на севере САР. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, это соглашение позволит защитить суверенитет Сирии.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что отряды курдских боевиков полностью покинули зону безопасности на северо-востоке САР.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #турция #курды #патрулирование

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