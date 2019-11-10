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22:09   10 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Обширный лесной пожар разгорелся в горах Абхазии

Обширный лесной пожар разгорелся в горах Абхазии

Более 10 гектаров лесистой местности в районе Двуречья и высокогорного села Псху в Абхазии охвачены огнем, рассказали в пресс-службе МЧС республики.

 

Спасатели сообщают о множественных локальных очагах возгорания, однако определить четкие границы распространения огня не позволяет густой дым.

Отмечается, что сотрудники МЧС облетели охваченную огнем территорию на вертолете по максимально доступной траектории и пришли к выводу, что при тушении получится задействовать лишь спецавиацию, так как пламя распространилось в труднодоступных местах высокогорья.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния допускает, что за помощью придется обратиться к российским коллегам.

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Автор: Мария Милкевич
#пожар #абхазия

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