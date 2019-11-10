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21:54   10 Ноября 2019
Россия

Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

В финальном матче международный соревнований по хоккею «Турнир 5 наций» среди национальных женских сборных команд Россия уступила Чехии. Чешская сборная одержала победу со счетом 4:0. Об этом сообщает телеканал "360". Финал прошел в Дмитрове.

На матчах со сборными Финляндии, Германии и Швейцарии наша сборная показывала достойные результаты. Победу над немецкой сборной россиянки одержали со счетом 5:0, одолеть швейцарок оказалось немного сложнее, но игра все равно закончилась победой нашей команды - 2:1.

По итогам сегодняшней игры лучшим нападающим стала Ольга Сосина.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #хоккей

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