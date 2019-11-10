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 Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии
21:18   10 Ноября 2019
Весь мир

Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

Президент Боливии Эво Моралес назвал требование оппозиции об отставке президента страны на фоне объявленных в стране новых выборов попыткой государственного переворота. Об этом он заявил в интервью телеканалу Telesur в воскресенье, 10 ноября.

«Это неконституционно и незаконно. У меня есть конституционный мандат, который действует до января следующего года», — подчеркнул Моралес.

В воскресенье президент Боливии объявил о новых президентских выборах на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.

Его главный оппонент Карлос Меса и другие оппозиционеры заявили, что Моралес должен подать в отставку и не участвовать в новых выборах. По данным Высшего избирательного суда Боливии, на выборах уже в первом туре победил Моралес. Меса не признал результаты подсчета.

Протесты начались после подсчета голосов 20 октября и длятся до сих пор.

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Автор: Арсений Аскольский
#боливия #моралес

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