Народная милиция ЛНР сообщила о сбитом беспилотнике ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Народная милиция ЛНР сбила украинский военный БПЛА неподалеку от населенного пункта Сокольники у линии соприкосновения в Донбассе, находящегося под контролем самопровозглашенной республики, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Напомним, Минские соглашения не допускают полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения.

Уточняется, что украинский беспилотник «Фурия» был сбит средствами ПВО Народной милиции ЛНР. Таким образом военным самопровозглашенной республики вновь удалось предотвратить попытку ведения украинскими военными разведки и предстоящую корректировку огня по Сокольникам.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ постоянно использует беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, игнорируя минские договоренности.