Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

 Госдума сомневается в полной ликвидации террористов ИГ* в Афганистане

Госдума сомневается в полной ликвидации террористов ИГ* в Афганистане
Обширный лесной пожар разгорелся в горах Абхазии

Обширный лесной пожар разгорелся в горах Абхазии

 Пострадавший на львовском ток-шоу журналист Коцаба назвал Украину дубинкой в руках США

Пострадавший на львовском ток-шоу журналист Коцаба назвал Украину дубинкой в руках США
Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

 Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии
Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

 Госдума сомневается в полной ликвидации террористов ИГ* в Афганистане

Госдума сомневается в полной ликвидации террористов ИГ* в Афганистане
Обширный лесной пожар разгорелся в горах Абхазии

Обширный лесной пожар разгорелся в горах Абхазии

 Пострадавший на львовском ток-шоу журналист Коцаба назвал Украину дубинкой в руках США

Пострадавший на львовском ток-шоу журналист Коцаба назвал Украину дубинкой в руках США
Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

 Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии
21:43   10 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Народная милиция ЛНР сообщила о сбитом беспилотнике ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Народная милиция ЛНР сообщила о сбитом беспилотнике ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Народная милиция ЛНР сбила украинский военный БПЛА неподалеку от населенного пункта Сокольники у линии соприкосновения в Донбассе, находящегося под контролем самопровозглашенной республики, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Напомним, Минские соглашения не допускают полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения.

Уточняется, что украинский беспилотник «Фурия» был сбит средствами ПВО Народной милиции ЛНР. Таким образом военным самопровозглашенной республики вновь удалось предотвратить попытку ведения украинскими военными разведки и предстоящую корректировку огня по Сокольникам.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ постоянно использует беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, игнорируя минские договоренности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#всу #лнр #беспилотник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...