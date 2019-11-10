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21:02   10 Ноября 2019
Россия

Госдума сомневается в полной ликвидации террористов ИГ* в Афганистане

Госдума сомневается в полной ликвидации террористов ИГ* в Афганистане

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов сомневается, что властям Афганистана удалось полностью устранить формирования запрещенной в РФ террористической организации ИГ*.

Однако российские власти рассчитывают на то, что заявление исполняющего обязанности министра внутренних дел Афганистана Масуда Мандараби о том, что ИГ* побеждена в стране, все же имеет под собой основание, сказал Морозов  РИА новости

«В Афганистане ситуация очень нестабильная. Я думаю, что даже если они там считают, что уничтожили какие-то группы боевиков, навряд ли это означает, что им полностью удалось ликвидировать ИГИЛ*, поскольку все-таки, конечно, местные власти еще довольно слабые в плане борьбы с террористическими организациями», — заявил Морозов.

Также депутат подчеркнул, что Россия заинтересована в скорейшем полном уничтожении формирования группировок на территории Афганистана, так как их представители могут проникать в Россию через Таджикистан.

*Организация, запрещенная на территории России.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #афганистан #госдума рф

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