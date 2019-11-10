Звонки роботов-коллекторов должникам могут попасть под госрегулирование. Такой законопроект разрабатывает Минюст РФ при участии Федеральной службы судебных приставов (ФССП), пишет РБК.

Использование автоматизированных систем будет считаться прямым взаимодействием с человеком, поэтому нововведение позволит должнику ограничить количество таких звонков.

Известно, что документ обсуждается с представителями бизнеса. Минюст подтвердил работу над проектом, но не стал комментировать детали.