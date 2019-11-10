Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

 Госдума сомневается в полной ликвидации террористов ИГ* в Афганистане

Госдума сомневается в полной ликвидации террористов ИГ* в Афганистане
Обширный лесной пожар разгорелся в горах Абхазии

Обширный лесной пожар разгорелся в горах Абхазии

 Пострадавший на львовском ток-шоу журналист Коцаба назвал Украину дубинкой в руках США

Пострадавший на львовском ток-шоу журналист Коцаба назвал Украину дубинкой в руках США
Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

 Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии
Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

 Госдума сомневается в полной ликвидации террористов ИГ* в Афганистане

Госдума сомневается в полной ликвидации террористов ИГ* в Афганистане
Обширный лесной пожар разгорелся в горах Абхазии

Обширный лесной пожар разгорелся в горах Абхазии

 Пострадавший на львовском ток-шоу журналист Коцаба назвал Украину дубинкой в руках США

Пострадавший на львовском ток-шоу журналист Коцаба назвал Украину дубинкой в руках США
Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

Женская сборная РФ по хоккею упустила победу в финале «Турнира пяти наций»

 Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии
21:00   10 Ноября 2019
Россия

Минюст намерен регулировать звонки роботов-коллекторов должникам

Минюст намерен регулировать звонки роботов-коллекторов должникам

Звонки роботов-коллекторов должникам могут попасть под госрегулирование. Такой законопроект разрабатывает Минюст РФ при участии Федеральной службы судебных приставов (ФССП), пишет РБК.

Использование автоматизированных систем будет считаться прямым взаимодействием с человеком, поэтому нововведение позволит должнику ограничить количество таких звонков.

Известно, что документ обсуждается с представителями бизнеса. Минюст подтвердил работу над проектом, но не стал комментировать детали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#коллекторы #минюст

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...