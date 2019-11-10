Судан назвал слухи о своем участии в операции против террористов ПНС Ливии актом агрессии

Судан отрицает участие своих военных в операции Ливийской национальной армии (ЛНА) против террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Информацию об этом распространили арабские СМИ, ссылаясь на секретный отчет группы экспертов Международного комитета по санкциям в отношении Ливии.

Представитель Вооруженных сил Судана Аамер Мохаммед аль-Хасан в эфире местного телеканала Tiba TV назвал подобные заявления частью систематической агрессии против национальных институтов Судана. По его словам, «Силы быстрого реагирования» суданской армии не нарушают международные конвенции. Кроме того, Аамер Мохаммед аль-Хасан подчеркнул, что армия Судана не является охранной компанией, как говорится в докладе, на который ссылаются СМИ.

Судан не будет обращать внимания на подобные слухи, добавил аль-Хасан.

Ранее телеканал Al-Jazeera, сославшись на «конфиденциальный отчет» группы экспертов Международного комитета по санкциям в отношении Ливии сообщил, что командование «Сил быстрого реагирования» и члены Суверенного совета Судана якобы перебросили тысячу человек в восточную часть Ливии в июле текущего года. Военные, по неподтвержденным данным СМИ, должны были присоединиться к антитеррористической операции ЛНА по освобождению Триполи от террористических группировок.

Слухи о том, что на стороне ЛНА участвуют иностранные военные силы, появляются регулярно. Например, периодически западные СМИ распространяют информацию о том, что ЧВК «Вагнера» участвует в боях против боевиков ПНС, однако никаких доказательств этому не приводилось.