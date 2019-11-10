Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минюст намерен регулировать звонки роботов-коллекторов должникам

Минюст намерен регулировать звонки роботов-коллекторов должникам

 Оправдываясь за 75 млн на флешке, Волков проговорился о криптовалютных «закромах» ФБК

Оправдываясь за 75 млн на флешке, Волков проговорился о криптовалютных «закромах» ФБК
Новый глава «Слуги народа» Корниенко призвал партию «возбуждать» и «быть секси»

Новый глава «Слуги народа» Корниенко призвал партию «возбуждать» и «быть секси»

 Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

СМИ Украины сообщают о возможной встрече лидеров «нормандской четверки» в конце ноября

СМИ Украины сообщают о возможной встрече лидеров «нормандской четверки» в конце ноября

 США пригорозили Турции санкциями, если она не избавится от российских С-400

США пригорозили Турции санкциями, если она не избавится от российских С-400
Минюст намерен регулировать звонки роботов-коллекторов должникам

Минюст намерен регулировать звонки роботов-коллекторов должникам

 Оправдываясь за 75 млн на флешке, Волков проговорился о криптовалютных «закромах» ФБК

Оправдываясь за 75 млн на флешке, Волков проговорился о криптовалютных «закромах» ФБК
Новый глава «Слуги народа» Корниенко призвал партию «возбуждать» и «быть секси»

Новый глава «Слуги народа» Корниенко призвал партию «возбуждать» и «быть секси»

 Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

СМИ Украины сообщают о возможной встрече лидеров «нормандской четверки» в конце ноября

СМИ Украины сообщают о возможной встрече лидеров «нормандской четверки» в конце ноября

 США пригорозили Турции санкциями, если она не избавится от российских С-400

США пригорозили Турции санкциями, если она не избавится от российских С-400
20:53   10 Ноября 2019
Россия

Минюст намерен регулировать звонки роботов-коллекторов должникам

Минюст намерен регулировать звонки роботов-коллекторов должникам

Звонки роботов-коллекторов должникам могут попасть под госрегулирование. Такой законопроект разрабатывает Минюст РФ при участии с Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Использование автоматизированных систем будет считаться прямым взаимодействием с человеком, поэтому нововведение позволит должнику ограничить количество таких звонков.

Известно, что документ обсуждается с представителями бизнеса. Минюст подтвердил работу над проектом, но не стал комментировать детали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#коллекторы #минюст

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...