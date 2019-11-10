США пригорозили Турции санкциями, если она не избавится от российских С-400

Американский лидер Дональд Трамп заявит турецкому коллеге Тайипу Эрдогану во время его визита в США о недопустимости присутствия российских ЗРК С-400 на территории Турции, которая является членом НАТО. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью CBS.

«В НАТО нет места для С-400, в НАТО нет места для значительных военных закупок у России», — заявил он.

О'Брайен подчеркнул, что если Турция не избавится от С-400, санкции против нее пройдут в Конгрессе при поддержке большинства в обеих партиях.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов Россия и Турция заключили в 2017 году. Часть сделки по закупке оплатит сама Анкара, а на другую возьмет у Москвы кредит. Первый этап поставок С-400 состоялся в июле.

Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями.