Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минюст намерен регулировать звонки роботов-коллекторов должникам

Минюст намерен регулировать звонки роботов-коллекторов должникам

 Оправдываясь за 75 млн на флешке, Волков проговорился о криптовалютных «закромах» ФБК

Оправдываясь за 75 млн на флешке, Волков проговорился о криптовалютных «закромах» ФБК
Новый глава «Слуги народа» Корниенко призвал партию «возбуждать» и «быть секси»

Новый глава «Слуги народа» Корниенко призвал партию «возбуждать» и «быть секси»

 Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

СМИ Украины сообщают о возможной встрече лидеров «нормандской четверки» в конце ноября

СМИ Украины сообщают о возможной встрече лидеров «нормандской четверки» в конце ноября

 США пригорозили Турции санкциями, если она не избавится от российских С-400

США пригорозили Турции санкциями, если она не избавится от российских С-400
Минюст намерен регулировать звонки роботов-коллекторов должникам

Минюст намерен регулировать звонки роботов-коллекторов должникам

 Оправдываясь за 75 млн на флешке, Волков проговорился о криптовалютных «закромах» ФБК

Оправдываясь за 75 млн на флешке, Волков проговорился о криптовалютных «закромах» ФБК
Новый глава «Слуги народа» Корниенко призвал партию «возбуждать» и «быть секси»

Новый глава «Слуги народа» Корниенко призвал партию «возбуждать» и «быть секси»

 Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

СМИ Украины сообщают о возможной встрече лидеров «нормандской четверки» в конце ноября

СМИ Украины сообщают о возможной встрече лидеров «нормандской четверки» в конце ноября

 США пригорозили Турции санкциями, если она не избавится от российских С-400

США пригорозили Турции санкциями, если она не избавится от российских С-400
20:11   10 Ноября 2019
Весь мир

США пригорозили Турции санкциями, если она не избавится от российских С-400

США пригорозили Турции санкциями, если она не избавится от российских С-400

Американский лидер Дональд Трамп заявит турецкому коллеге Тайипу Эрдогану во время его визита в США о недопустимости присутствия российских ЗРК С-400 на территории Турции, которая является членом НАТО. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью CBS.

«В НАТО нет места для С-400, в НАТО нет места для значительных военных закупок у России», — заявил он.

О'Брайен подчеркнул, что если Турция не избавится от С-400, санкции против нее пройдут в Конгрессе при поддержке большинства в обеих партиях.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов Россия и Турция заключили в 2017 году. Часть сделки по закупке оплатит сама Анкара, а на другую возьмет у Москвы кредит. Первый этап поставок С-400 состоялся в июле.

Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #турция #с-400

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...