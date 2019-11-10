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20:26   10 Ноября 2019
Весь мир

СМИ Украины сообщают о возможной встрече лидеров «нормандской четверки» в конце ноября

СМИ Украины сообщают о возможной встрече лидеров «нормандской четверки» в конце ноября

Встреча глав четырех государств «нормандской четверки» может состояться 24 или 26 ноября. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на близкие к Офису президента Украины Владимира Зеленского источники.

«Очередная «предварительная» дата, назначенная источником, близким к Банковой, — это 24 или 26 ноября. Если «норманди» в эти даты не состоится, то, по словам источника, до конца года лидеры уже не смогут вместе собраться и тогда вряд ли следует надеяться, что встреча «четверки» когда-либо вообще получится», — пишет издание.

Ранее, 22 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких конкретно обозначенных сроков проведения встречи «нормандской четверки» нет. Более того, для проведения переговоров необходима подготовка, которая не может вестись в настоящий момент, так как одна из сторон «четверки» не соблюдает ранее достигнутые договоренности.

3 ноября представитель Кремля заявил, что Владимир Путин готов к срочной встрече в «нормандском формате», если возникнет такая необходимость.

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Автор: Алина Бранцевич
#донбасс #украина #политика #нормандская четверка

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