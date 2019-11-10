Пострадавший на львовском ток-шоу журналист Коцаба назвал Украину дубинкой в руках США

Украинские силовики 10 ноября открыли огонь у поселка Петровское в Донбассе во время операции по разведению сил. Очередное нарушение договоренностей со стороны ВСУ, ставшее уже привычным за годы попыток ввести длительный «режим тишины», обращает на себя внимание в свете недавнего визита в Незалежную временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора.

7 ноября господин Тейлор наведался на позиции ВСУ около населенного пункта Петровское (Богдановка). Дипломат предложил ввести для патрулирования в нынешние и будущие участки разведения сторон в Донбассе отряды полиции и нацгвардии. Его безоговорочно поддержал украинский министр МВД Арсен Аваков. Почему?

Потому что, единственным подразделением нацгвардии, которое способно «навести порядок», не нарушая пункта 8 Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, является 18-й полк «Азова». Его курирует как раз министр Аваков.

Жестокие убийства, пытки людей – далеко не весь список «подвигов», которыми известны радикалы в черных масках, закрывающих целиком голову. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на скорое урегулирование ситуации в Донбассе.

Мир в регионе не интересует США, считает политолог Олег Матвейчев. По его словам, чем больше крепнет взаимная ненависть, претензии между русскими, жителями самопровозглашенных республик Донбасса и украинцами, чем больше страны и народы будут отдалятся друг от друга, тем это будет выгоднее Вашингтону.

«Что полиция может присутствовать на украинских территориях – это мнение [американцев]. Это можно было бы игнорировать, но так как США имеет огромное влияние на украинскую политику – они это проигнорировать не могут. США интересуют [на Украине] совокупные людские, экономические ресурсы Евразии, которые всегда будут выше совокупных ресурсов Америки. Так можно делать только натравливанием. Это давняя политика. И вся революция на Украине произошла, исходя из геополитических стратегий отрыва от России каких-то кусков, противопоставления ей окраин», — заявил Матвейчев в разговоре с «Политикой Сегодня».

Политолог уточнил, что Соединенные штаты намерены поддерживать и ультраправые настроения не только на Украине.

«У США огромная выгода от того, что они перессорили европейские страны между собой. Естественно, у кого сейчас лучший инвестиционный климат? Кто является разводящим во всей этой истории? Кто сейчас сидит в домике в отличие от всех остальных, которые на пороховой бочке?» — задался риторическими вопросами Матвейчев.

С российским политологом согласен украинский журналист Руслан Коцаба.

«По-любому есть влияние [внешних игроков]. Как, кстати, в вооруженном противостоянии, которое сейчас происходит на Донбассе. Если такое есть гражданское противостояние, то выигрывают не кто-то из двух сторон, а выигрывает третья сторона, которая, как правило, извне. Это может быть и наш заокеанский «куратор», – сказал Коцаба в беседе с «Политикой Сегодня».

По его словам, Украина - всего лишь дубинка в руках США. Да и в Европе ее рассматривают только в качестве сырьевого придатка.

«Тем же американцам выгодно воевать с Россией, чтобы дубинкой выступала Украина. То же самое и в Европе: ей выгодно, чтобы Украина была слабая, чтобы не было конкуренции. Чтобы Украина была как сырьевой придаток или как человеческий ресурс», - посетовал Коцаба.

На днях журналист стал участников инцидента на ток-шоу «Говорит великий Львов». Когда Коцаба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен более жестко отреагировать на действия протестующих против разведения войск в Донбассе, один из гостей студии – «ветеран» АТО Тарас Елейко вскочил с места, обозвал журналиста «пропагандоном», «лжецом», «агентом ФСБ», а затем схватил его за ухо.

Ведущий шоу призвал Коцабу молчать, потому что он не воевал на стороне ВСУ, как Елейко. Хотя Коцаба – военный корреспондент. и побывал на линии фронта в горячем 2014 году.

«Я не стал отвечать на провокации. Если бы я ответил тем же на действия Елейко, то потом говорили бы, дескать в прямом эфире «ветеранов АТО» убивают. Во-вторых, я пацифист. Как я могу, если есть голова, мозги! Зачем кулаки?! В-третьих, это не моя весовая категория, если честно. Это же дети мои по возрасту. Мне 53 года, я прожил непростую жизнь и седина у меня не от пельменей, а от того, что в моей жизни происходило,» — смеется журналист.

Произошедшее во время эфира он назвал провокацией, к которой, однако был готов. Знал особенности региона.

«Ток-шоу снималось именно во Львове. А Львовская область дала больше всех процентов за «Партию войны» и за Петра Порошенко на президентских выборах. Поэтому нужно это учитывать, что все-таки специфика региона [состоит в том, что] очень много «диванных воинов», так называемой диванной сотни, которая очень активна на ток-шоу в интернете и социальных сетях», — объясняет Коцаба.

Показать адекватную Украину, без налета навязанного мнения других стран – вот чего добивался журналист на ток-шоу «Говорит великий Львов».