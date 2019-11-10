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19:41   10 Ноября 2019
Весь мир

Генетики объяснили, почему у древних людей был «иммунитет» к раку

Генетики объяснили, почему у древних людей был «иммунитет» к раку

Ученые провели исследования и узнали, что онкологические заболевания существуют миллионы лет. Сотрудники Манчестерского университета доказали наличие опухоли у мумии египтянина, жившего в эпоху Птолемеев (IV-I век до нашей эры).

Следы болезни были найдены у австралопитека, который умер два миллиона лет назад. Самый древний пример заболевшего раком — гоминид, умерший 1,7-1,8 миллиона лет назад. Ученые нашли у него опухоль на кости стопы.

Исследователи называют разные причины развития рака. Доисторические люди болели им гораздо реже. Рост онкобольных ученые связывают с современным образом жизни.

Британские эксперты полагают, что в течение последних 300 лет рак стал основной причиной смерти в промышленно развитых странах. Плохие условия окружающей среды, неправильное питание и образ жизни чаще всего вызывают рак у современного человека.

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Автор: Арсений Аскольский
#рак #онкология

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