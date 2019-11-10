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19:17   10 Ноября 2019
Россия

Климатическая зима наступит в России к середине декабря

Климатическая зима наступит в России к середине декабря

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что климатическая зима в России наступит с середины декабря. Сейчас в стране сезон предзимья.

Специалист отметил, что переходный период продлится до 15-20 декабря. По его словам, синоптики ожидают теплую зиму. В восточной части России ноябрь будет теплее нормы, на остальной территории – в ее пределах.

Вильфанд рассказал, что в декабре ожидается температура выше обычного на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, Якутии, в центральных районах Сибири и на Чукотке. На Дальнем Востоке и в Новосибирске зима может оказаться холоднее нормы.

В центральной части страны на следующей неделе сохранится тепло, однако февраль может быть холоднее обычного.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что климатическая зима в Москве откладывается на месяц.

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Автор: Арсений Аскольский
#погода #гидрометцентр #зима

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