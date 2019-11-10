Адвокат доцента СПбГУ, обвиняемого в убийстве студентки, уверен, что суд арестует Соколова

Следователи завершили допрос подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ Олега Соколова. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат подозреваемого Александр Почуев.

На допросе Соколов подтвердил причастность к убийству студентки, новых обстоятельств убийства выявлено не было, сообщает Почуев.

"Защита не питает иллюзий по поводу меры пресечения, которую изберет суд. Скорее всего, его арестуют", - комментирует адвокат.

Специалиста по военной истории Франции Олега Соколова задержали сразу после того, как его вытащили из реки Мойки с женскими руками и травматическим оружием в пакете. Соколов попал в больницу с переохлаждением, однако уже 10 ноября он был доставлен на допрос.

Как стало известно ранее, мужчина подозревается в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. В ходе обыска в его квартире были обнаружены пила, ножи, топор а так же фрагменты женского тела.

11 ноября суд вынесет Соколову меру пресечения.