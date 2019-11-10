Лавров прибыл в Армению с официальным визитом

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению. Министр встретится с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном, а также проведет переговоры с коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Лавров с Мнацаканяном посетит в Ереване открытие выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет в Национальной галерее Армении.

Ранее сообщалось, что визит Лаврова в Ереван продлится до 11 ноября. Стороны планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС и других международных площадках.