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18:54   10 Ноября 2019
Россия

Лавров прибыл в Армению с официальным визитом

Лавров прибыл в Армению с официальным визитом

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению. Министр встретится с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном, а также проведет переговоры с коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Лавров с Мнацаканяном посетит в Ереване открытие выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет в Национальной галерее Армении.

Ранее сообщалось, что визит Лаврова в Ереван продлится до 11 ноября. Стороны планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС и других международных площадках.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#лавров #армения #ереван

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