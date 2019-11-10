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19:13   10 Ноября 2019
Россия

Знакомый доцента Соколова рассказал о невыясненных причинах смерти его первой жены

Знакомый доцента Соколова рассказал о невыясненных причинах смерти его первой жены

Первая жена доцента Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, умерла при невыясненных обстоятельствах. Об этом «МК» рассказал историк, режиссер-постановщик Евгений Понасенков.

По его словам, с первой супругой Соколов познакомился еще в школе, где преподавал. Подробности гибели женщины он не раскрыл. 

Так же Понасенков рассказал, что еще год назад он настаивал в деканате СПбГУ на увольнении Соколова и даже зачитывал заявление другой девушки о агрессивных домогательствах доцента. 

«Тогда же зачитал заявление другой девушки, которую Соколов истязал на съемной квартире. Университет, как и полиция, проигнорировал мои заявления», — рассказал Понасенков.

По словам Понасенкова, 29 октября Соколов проиграл ему в суде по делу о плагиате в научных трудах. Как вспоминает историк, оппонент сильно перенервничал тогда. Понасенков предположил, что это могло стать причиной агрессии в отношении молодой любовницы.

Напомним, что историк Олег Соколов подозревается в убийстве и расчленении 24-летней девушки. В квартире подозреваемого были найдены пила и фрагменты тела, предположительно принадлежащие убитой. А его самого задержали, когда он пытался сбросить в Мойку отрубленные руки девушки.

На допросе Соколов признался в содеянном.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #происшествия #соколов

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