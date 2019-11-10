Доцент СПбГУ Соколов признался в убийстве аспирантки на допросе в СК

Следователи допросили преподавателя СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве выпускницы вуза. Адвокат Александр Почуев заявил, что его подзащитный «придерживается признательной позиции».

Обвинение Соколову пока не предъявлено. По словам адвоката, скорее всего, это сделают в понедельник, 11 ноября. Октябрьский суд Петербурга уже назначил заседание. Ранее сообщалось, что Соколов оформил явку с повинной.

Напомним, утром 9 ноября полицейские вытащили из реки Мойки 63-летнего Олега Соколова. Преподаватель СПбГУ пытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками. При обыске следователи нашли в его квартире тело молодой девушки без головы и рук. Соколова отвезли в больницу с переохлаждением.

Позже доцент признался, что убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали романтические отношения.

Студенты СПбГУ неоднократно замечали странности в поведении Соколова и ставили под сомнение его психическое здоровье. Одну из студенток историк уже избивал. Знакомая Соколова рассказала журналистам о его сексуальной агрессии.