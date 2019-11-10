Террорист Сенцов на Форуме свободной России призвал устроить майдан в РФ

Очередной Форум свободной России стартовал в Вильнюсе 9 ноября и завершится сегодня. По традиции, на нем собрались представители «демократических» взглядов, в чьих планах устроить революцию в России и сместить нынешний «кровавый режим». Например, режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ за терроризм, призвал повторить украинские события 2014 года, но уже в Российской Федерации.

Как и на предыдущих сборищах любители «свободы слова» на встречу не пустили журналистов российских СМИ.

НеСвободная Россия

Как сообщал телеканал «РЕН ТВ», участники форума не пустили в зал журналистов НТВ и «Известий». Кроме того, некоторые из «либералов» вели себя достаточно агрессивно, разбив камеру телевизионщикам. У одного из корреспондентов пытались вырвать микрофон, когда тот в достаточно корректной форме пытался задать вопрос Айдеру Муджабаеву, украинскому «правозащитнику» крымских татар.

К слову, Муджабаев известен постоянными антироссийскими высказываниями. У себя в Twitter он периодически называет текущую власть в РФ «рейхом». Являясь ярым сторонним экс-президента Украины Петра Порошенко Муджабаев перед недавно прошедшими выборами на Украине заявлял, что в случае победы Владимира Зеленского «придется стрелять».

Режиссер-террорист и «правозащитник»

Форум также посетили и другие «демократические деятели». Например, Гарри Каспаров, который также является основателем форума, нахваливал недавно умершего педофила Владимира Буковского, якобы последний сыграл важную роль в «мировых переменах».

Высказался и осужденный за терроризм в России украинский режиссер Олег Сенцов (его недавно обменяли на арестованного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского). Так, «режиссер», снявший полтора фильма, призывал к повторению событий 2014 года на Украине, но с переносом в Россию.

«У нас в Украине была преступная власть Януковича. Дошло до точки кипения, дошло до баррикад, горящих покрышек и до стрельбы. Иначе было бы как в России. Я против насилия, но иногда надо проявить силу», - заявил Сенцов.

Это ли не та самая «демократия»?

В оппозиции Сенцову, выступившему за силовой метод, встал один из основателей «Мемориала» Лев Пономарев, чья организация существует на деньги фондов американского финансиста Джорджа Сороса. Пономарев предложил «больше помогать» молодежи, а деньги на это, очевидно, выделят на Западе.

Участники Форума свободной России собираются уже восьмой раз и, очевидно, не последний. Впрочем, дальше бесполезных сборищ дело не пойдет, ведь «демократы» горазды лишь молоть языком и обсуждать проблемы страны, в которой большинство из них давно не живет.