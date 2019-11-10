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18:31   10 Ноября 2019
Весь мир

Игравшего в мяч кита у берегов Норвегии приняли за российского разведчика

Игравшего в мяч кита у берегов Норвегии приняли за российского разведчика

У берегов Норвегии моряки нашли кита, обученного играть в мяч, и приняли его за русского шпиона, сообщает Independent.

Моряки выложили видео игры с китом-белухой в интернет. 

Западные специалисты считают, что белуха может быть специально обученным китом Валдемиром.

Исследователь водных млекопитающих Квад Фине считает поведение кита неестественным.

«Люди достали Валдимира из воды и обучили всяким трюкам, в частности приносят предметы в обмен на еду. Он недоедает и из-за этого все еще зависим от людей. Этим и объясняется его поведение, которое принимают за игривость», — объясняет специалист.

Другой специалист, Феррис Джабр, предполагает, что Валдемир сбежал от российских военных и теперь он голоден и нуждается в людском внимании.

Впервые Валдемира заметили в апреле текущего года недалеко от Норвегии с обвесом и этикеткой "Оборудование Санкт-Петербурга". В Норвегии посчитали, что кит относится к ВМФ.

В Минобороны РФ опровергли причастность Валдемира к программе обучения.

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Автор: Алина Бранцевич
#кит #весь мир #норвегия

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