Игравшего в мяч кита у берегов Норвегии приняли за российского разведчика
У берегов Норвегии моряки нашли кита, обученного играть в мяч, и приняли его за русского шпиона, сообщает Independent.
Моряки выложили видео игры с китом-белухой в интернет.
Западные специалисты считают, что белуха может быть специально обученным китом Валдемиром.
Исследователь водных млекопитающих Квад Фине считает поведение кита неестественным.
«Люди достали Валдимира из воды и обучили всяким трюкам, в частности приносят предметы в обмен на еду. Он недоедает и из-за этого все еще зависим от людей. Этим и объясняется его поведение, которое принимают за игривость», — объясняет специалист.
Другой специалист, Феррис Джабр, предполагает, что Валдемир сбежал от российских военных и теперь он голоден и нуждается в людском внимании.
Впервые Валдемира заметили в апреле текущего года недалеко от Норвегии с обвесом и этикеткой "Оборудование Санкт-Петербурга". В Норвегии посчитали, что кит относится к ВМФ.
В Минобороны РФ опровергли причастность Валдемира к программе обучения.