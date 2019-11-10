Около 500-600 американских военнослужащих останутся в Сирии. Такое заявление сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в воскресенье, 10 ноября.

«Менее тысячи, скорее в районе 500 с чем-то, может быть, около 600», — ответил Милли на вопрос в эфире телеканала ABC.

Напомним, США ранее заявили о выводе американских войск из Сирии, но затем часть армии осталась на севере страны под предлогом якобы контролирования нефтяных месторождений и защиты их от террористов. Фактически же курдские радикалы воруют сирийскую нефть, США помогают с ее контрабандой вместе с террористами ИГ* (запрещено РФ), а полученные деньги делятся на всех участников преступной схемы.

Федеральному агентству новостей стало известно, что наемники из Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном и американским военным контингентом, помогают США красть сирийскую нефть.

Минибороны РФ предоставило кадры, на которых зафиксировано, как американцы незаконно вывозят сирийскую нефть.