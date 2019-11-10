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18:06   10 Ноября 2019
Россия

Знакомая расчленившего студентку доцента Соколова рассказала о его сексуальной агрессии

Знакомая расчленившего студентку доцента Соколова рассказала о его сексуальной агрессии

Знакомая доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве аспирантки, рассказала «Невским новостям» о домогательствах с его стороны. Инцидент произошел еще в 2014 году. Историк удерживал девушку в квартире и пытался поцеловать.

С Соколовым Надежду Капранову познакомил ее покойный друг. Спустя чуть больше 40 дней после смерти друга собеседнице издания позвонил сам Соколов. Надежда — фотограф, поэтому спросила у него о возможной работе. Тогда историк предложил обсудить это лично у него дома.

Однако встреча по рабочему вопросу без согласия Надежды превратился в романтическое свидание с домогательствами. По словам Надежды, Соколов накрыл стол с вином, рассказывал истории. Через какое-то время мужчина начал откровенно домогаться к ней.

 «Потом уже просто руки начал ко мне протягивать, я впала в состояние шока. Тогда меня хватило только на то, чтобы сказать: «О нет, давайте без этого». Он удивился. Сказал, что все „его“ (видимо, жена с детьми) уехали на дачу и нам никто не помешает», — вспоминает  Надежда.

Знакомая задержанного с отрубленными руками доцента СПбГУ рассказала о домогательствах

Когда она сказала, что ей пора уходить, Соколов стал препятствовать этому и пытаться ее поцеловать.

«Пока я обувалась, выслушала тираду о том, как он огорчен моим уходом. Всячески старался на прощание меня поцеловать, пришлось опять уворачиваться. Домой я практически бежала», — заявила девушка.

Несмотря на то, что Надежда не давала никаких поводов для романтических и сексуальных действий, Соколов вел себя весьма навязчиво.

 «Никакого откровенного насилия ко мне применено не было, но эти домогательства невероятно меня оскорбили, мне и сейчас очень неприятно это всё вспоминать», — резюмировала Надежда.

Напомним, 9 ноября полиция Петербурга вытащила из Мойки преподавателя истфака СПбГУ Олега Соколова в пьяном состоянии. В рюкзаке у мужчины нашли отрубленные женские руки и пневматический пистолет. По данным следствия, его жертвой стала 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко. Вместе они работали над публикациями о Наполеоне.

Знакомая задержанного с отрубленными руками доцента СПбГУ рассказала о домогательствах

На днях стало известно еще об одном инциденте: преподаватель РГПУ имени Герцена, депутат ЗакСа Борис Вишневский домогался к студенткам. Выпускница вуза направила письмо журналистам Nation News, в котором рассказала, что в 2014 году он домогался ее и ее сокурсниц.

По словам девушки, депутат «выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц» и угрожает «корочкой». Сам Вишневский назвал письмо враньем и связал его со своей оппозиционной деятельностью. Сторонники парламентария из «Яблока» даже пригрозили журналистам издания разгромить редакцию.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #закс

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