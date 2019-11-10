Путин лично поздравил Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин посетил в воскресенье Большой театр, в котором проходил юбилейный вечер композитора Александры Пахмутовой. Накануне, 9 ноября, народная артистка СССР отметила 90-й день рождения.

Глава государства поднялся на сцену и вручил Александре Пахмутовой букет цветов.

«Хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для нашей страны и нашего народа», - сказал Путин всенародно любимому композитору.

При этом президент сообщил, что наградил Александру Пахмутову высшей наградой РФ – орденом Андрея Первозванного.

«Хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для нашей страны и нашего народа»: Владимир Путин приехал в Большой театр на юбилейный вечер Александры Пахмутовой pic.twitter.com/SnxWo1ErgW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 10, 2019

Народная артистка СССР Александра Пахмутова - автор музыки более 400 песен. В их числе: «Мелодия», «Команда молодости нашей», «Надежда», «До свиданья, Москва!» и многие другие.