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17:19   10 Ноября 2019
Россия

Путин лично поздравил Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем

Путин лично поздравил Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин посетил в воскресенье Большой театр, в котором проходил юбилейный вечер композитора Александры Пахмутовой. Накануне, 9 ноября, народная артистка СССР отметила 90-й день рождения.

Глава государства поднялся на сцену и вручил Александре Пахмутовой букет цветов.

«Хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для нашей страны и нашего народа», - сказал Путин всенародно любимому композитору.

При этом президент сообщил, что наградил Александру Пахмутову высшей наградой РФ – орденом Андрея Первозванного.

Народная артистка СССР Александра Пахмутова - автор музыки более 400 песен. В их числе: «Мелодия», «Команда молодости нашей», «Надежда», «До свиданья, Москва!» и многие другие.

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Автор: Александр Люблинский
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