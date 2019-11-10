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17:05   10 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Новый глава «Слуги народа» Корниенко призвал партию «возбуждать» и «быть секси»

Новый глава «Слуги народа» Корниенко призвал партию «возбуждать» и «быть секси»
Корниенко сменил на этом посту спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который неоднократно заявлял о желании сложить с себя соответствующие полномочия
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20191110/1025622257.html

Бывший заместитель главы «Слуги народа» Александр Корниенко возглавил партию президента Украины Владимира Зеленского. На съезде политической силы в Киеве он заявил, что фракция должна «возбуждать» и «быть секси».

Об этом сообщает «Страна.ua» в воскресенье, 10 ноября. Корниенко также назвал три приоритетные задачи работы «Слуги народа». Он считает, что «партия нового типа» должна стать социальным лифтом, который «будет продвигать национальную политическую сцену неравнодушных людей».

«Первое — это качественное изменение политики на местном уровне, второе — это качественно новый подход к партийному строительству и третье — превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране», — подчеркнул Корниенко.

По его словам, в ближайшее время стартует новый этап тренингов для депутатов от «Слуги народа». Он состоится в Египте или на украинском горнолыжном курорте Буковель.

Напомним, Корниенко сменил на посту лидера партии спикера Рады Дмитрия Разумкова, который неоднократно заявлял о желании сложить полномочия.

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Автор: Арсений Аскольский
#корниенко #слуга народа

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