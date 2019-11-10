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16:49   10 Ноября 2019
Весь мир

Власти Афганистана объявили об окончательном разгроме ИГ* в стране

Власти Афганистана объявили об окончательном разгроме ИГ* в стране

Афганские власти сообщили, что террористическая группировка ИГ* (запрещенная в России и в ряде других государств) разгромлена на территории страны.

Как заявили в афганском Министерстве внутренних дел, члены мелких террористических ячеек ИГ* добровольно сдаются в руки правительственных сил.

«А те, кто пытается перебраться в другие районы страны, будут ликвидированы силами безопасности в ходе спецопераций», - добавили в ведомстве.

* - Власти Афганистана объявили об окончательном разгроме ИГ* в стране 

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Автор: Александр Люблинский
#иг #политика #афганистан #игил #террористы #мвд #весь мир

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