Власти Афганистана объявили об окончательном разгроме ИГ* в стране
Афганские власти сообщили, что террористическая группировка ИГ* (запрещенная в России и в ряде других государств) разгромлена на территории страны.
Как заявили в афганском Министерстве внутренних дел, члены мелких террористических ячеек ИГ* добровольно сдаются в руки правительственных сил.
«А те, кто пытается перебраться в другие районы страны, будут ликвидированы силами безопасности в ходе спецопераций», - добавили в ведомстве.
* -