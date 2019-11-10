Хабиб Нурмагомедов поддержал брата, потерпевшего поражение на турнире UFC в Москве

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC, опубликовал на своей странице в Instagram слова поддержки своему брату Абубакару Нурмагомедову, который накануне на турнире Fight Night 163 в Москве проиграл дебютный бой представителю Германии Девиду Заваде.

Хабиб поддержал брата, напомнив ему, что мужчины должны уметь проходить испытания с достоинством и помнить, что есть вещи более важные, чем проигрыш в октагоне.

Напомним: в субботу 9 ноября Абубукур Нурмагомедов дебютировал в промоушене, встретившись в октагоне с бойцом из Германии Дэвидом Завадой. Россиянин, несмотря на огромное стремление к победе, уступил немцу, который в первом раунде применил удушающий прием и закончил поединок.