Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жилую многоэтажку эвакуировали из-за подозрительного предмета

Жилую многоэтажку эвакуировали из-за подозрительного предмета

 Путин лично поздравил Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем

Путин лично поздравил Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем
Новый глава «Слуги народа» Корниенко призвал партию «возбуждать» и «быть секси»

Новый глава «Слуги народа» Корниенко призвал партию «возбуждать» и «быть секси»

 Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Власти Афганистана объявили об окончательном разгроме ИГ* в стране

Власти Афганистана объявили об окончательном разгроме ИГ* в стране

 Эво Моралес заявил, что в Боливии на фоне протестов пройдут новые выборы

Эво Моралес заявил, что в Боливии на фоне протестов пройдут новые выборы
Жилую многоэтажку эвакуировали из-за подозрительного предмета

Жилую многоэтажку эвакуировали из-за подозрительного предмета

 Путин лично поздравил Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем

Путин лично поздравил Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем
Новый глава «Слуги народа» Корниенко призвал партию «возбуждать» и «быть секси»

Новый глава «Слуги народа» Корниенко призвал партию «возбуждать» и «быть секси»

 Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Власти Афганистана объявили об окончательном разгроме ИГ* в стране

Власти Афганистана объявили об окончательном разгроме ИГ* в стране

 Эво Моралес заявил, что в Боливии на фоне протестов пройдут новые выборы

Эво Моралес заявил, что в Боливии на фоне протестов пройдут новые выборы
16:45   10 Ноября 2019
Россия

Брат расчленной аспирантки СПбГУ рассказал об их последнем разговоре

Брат расчленной аспирантки СПбГУ рассказал об их последнем разговоре

Брат убитой и расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Сергей рассказал, что в последний раз общался с погибшей в ночь на 8 ноября.

Он сообщил РЕН ТВ, что девушка позвонила ему в слезах и сказала, что сожитель Олег Соколов ударил ее и оскорблял. Анастасия хотела пойти на день рождение к знакомым, но мужчине это не понравилось.

 «Я ее просил, чтобы она ушла. Но она сказала, что ей надо еще вернуться туда за вещами. Она планировала в общаге остановиться», — поделился Сергей.

По его словам, Анастасия утверждала, что с ней все будет в порядке.

Напомним, 9 ноября полиция Петербурга вытащила Мойки из преподавателя истфака СПбГУ Олега Соколова в пьяном состоянии. В рюкзаке у мужчины нашли отрубленные женские руки и пневматический пистолет. Его жертвой, под данным СК, стала 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко. Вместе они работали над публикациями о Наполеоне.

Брат расчленной аспирантки СПбГУ рассказал об их последнем разговоре

При обыске в квартире у Соколова нашли тело Ещенко, ее голову и окровавленную пилу. Позже историк признался в жестоком убийстве. На допросе он сказал, что убил девушку из-за ее ревности. По словам Соколова, он хотел устроить себе казнь в мундире Наполеона на глазах у туристов в Петропавловской крепости.

Сейчас Соколов находится в больнице с переохлаждением. В понедельник ему изберут меру пресечения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тоня Краснова
#убийство #петербург #спбгу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...