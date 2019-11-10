Брат расчленной аспирантки СПбГУ рассказал об их последнем разговоре

Брат убитой и расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Сергей рассказал, что в последний раз общался с погибшей в ночь на 8 ноября.

Он сообщил РЕН ТВ, что девушка позвонила ему в слезах и сказала, что сожитель Олег Соколов ударил ее и оскорблял. Анастасия хотела пойти на день рождение к знакомым, но мужчине это не понравилось.

«Я ее просил, чтобы она ушла. Но она сказала, что ей надо еще вернуться туда за вещами. Она планировала в общаге остановиться», — поделился Сергей.

По его словам, Анастасия утверждала, что с ней все будет в порядке.

Напомним, 9 ноября полиция Петербурга вытащила Мойки из преподавателя истфака СПбГУ Олега Соколова в пьяном состоянии. В рюкзаке у мужчины нашли отрубленные женские руки и пневматический пистолет. Его жертвой, под данным СК, стала 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко. Вместе они работали над публикациями о Наполеоне.

При обыске в квартире у Соколова нашли тело Ещенко, ее голову и окровавленную пилу. Позже историк признался в жестоком убийстве. На допросе он сказал, что убил девушку из-за ее ревности. По словам Соколова, он хотел устроить себе казнь в мундире Наполеона на глазах у туристов в Петропавловской крепости.

Сейчас Соколов находится в больнице с переохлаждением. В понедельник ему изберут меру пресечения.