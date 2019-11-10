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Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

ДНР обвинила ВСУ в обстреле района разведения сил в Петровском

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16:10   10 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Российский лидер Владимир Путин возглавил рейтинг доверия жителей Донбасса. Таковы данные издания «Зеркало недели», которое провело опрос среди жителей региона совместно с Украинским институтом будущего.

На открытый вопрос, кто «из ваших соотечественников» вызывает доверие и является авторитетом, 11,2% респондентов назвали президента РФ. При этом главе украинского государства Владимиру Зеленскому доверяют 1,3% опрошенных.

Вторую строчку в рейтинге занял российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев. За него проголосовали 9,1% жителей Донбасса. На третьем месте —  российская телеведущая Ольга Скабеева. Ее поддержали 6,7% респондентов.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости регионов после госпереворота, который произошел в стране в феврале. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #донбасс #украина

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