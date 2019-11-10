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15:45   10 Ноября 2019
Весь мир

Эво Моралес заявил, что в Боливии на фоне протестов пройдут новые выборы

Эво Моралес заявил, что в Боливии на фоне протестов пройдут новые выборы

Президент Боливии Эво Моралес, выступая на пресс-конференции объявил о проведении в стране новых президентских выборов.

Пресс-конференция главы государства транслировалась в социальных сетях.

«Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство, - заявил Эво Молралес, добавив при этом: - Я хочу, чтобы все сделали так, чтобы напряженность снизилась. Я прошу всех гарантировать мирное сосуществование».

Прим этом Моралес отметил, что выборы будет проводить новый состав Высшего избирательного суда.

Напомним: выборы президента Венесуэлы прошли 20 октября. Результаты подсчета голосов, опубликованные Высшим избирательным судом, гласили, что победу на выборах одержал действующий глава государства Эво Моралес. Соперник Моралеса – бывший президент Венесуэлы Карлос Меса, заявил, что не признает свое поражение в первом туре президентских выборов. В стране вспыхнули протесты, в связи с чаем Эво Моралес объявил режим Чрезвычайного положения.

В докладе, опубликованном Организацией американских государств, говорилось, что команда аудиторов рекомендует провести в Венесуэле новые выборы, так как не может подтвердить законность озвученных ранее результатов.

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Автор: Александр Люблинский
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