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15:03   10 Ноября 2019
Россия

Умер создатель экспериментальной школы академик РАО Михаил Щетинин

Умер создатель экспериментальной школы академик РАО Михаил Щетинин

Академик Российской академии образования (РАО), директор экспериментальной общеобразовательной школы-интерната Михаил Щетинин умер 10 ноября. Ему было 75 лет. Об этом сообщил президент РАО Юрий Зинченко.

На сайте организации уточняется, что Щетинин был автором педагогической системы для личностного и патриотического развития детей. Он создал экспериментальную школу-интернат в 1994 году.

Учебное заведение находится в поселке Текос Краснодарского края. Обучение проводится по нестандартной программе.

«Вечная память великому педагогу. Покойся с миром, дорогой друг и товарищ!» — сказал Зинченко.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#рао #смерть

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