Умер создатель экспериментальной школы академик РАО Михаил Щетинин

Академик Российской академии образования (РАО), директор экспериментальной общеобразовательной школы-интерната Михаил Щетинин умер 10 ноября. Ему было 75 лет. Об этом сообщил президент РАО Юрий Зинченко.

На сайте организации уточняется, что Щетинин был автором педагогической системы для личностного и патриотического развития детей. Он создал экспериментальную школу-интернат в 1994 году.

Учебное заведение находится в поселке Текос Краснодарского края. Обучение проводится по нестандартной программе.