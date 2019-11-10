Умер создатель экспериментальной школы академик РАО Михаил Щетинин
Академик Российской академии образования (РАО), директор экспериментальной общеобразовательной школы-интерната Михаил Щетинин умер 10 ноября. Ему было 75 лет. Об этом сообщил президент РАО Юрий Зинченко.
На сайте организации уточняется, что Щетинин был автором педагогической системы для личностного и патриотического развития детей. Он создал экспериментальную школу-интернат в 1994 году.
Учебное заведение находится в поселке Текос Краснодарского края. Обучение проводится по нестандартной программе.
«Вечная память великому педагогу. Покойся с миром, дорогой друг и товарищ!» — сказал Зинченко.