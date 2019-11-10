Оправдываясь за 75 млн на флешке, Волков проговорился о криптовалютных «закромах» ФБК

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло назвал «глупой отмазкой» попытку менеджера проектов так называемого ФБК Леонида Волкова оправдаться за историю с анонимным пожертвованием в 75 миллионов рублей.

Волков в своем Telegram вдруг вспомнил про флешку с доступом к криптовалюте на 75 миллионов рублей. Об этом еще в начале августа писала газета "Коммерсантъ". Волков заявил, что флешки якобы вообще не было. А слова юриста ФБК Владимира Воронина о многомиллионной сумме пожертвования, как всегда «неправильно интерпретировали» журналисты.

К слову, Воронин заявлял, что биткоины на сумму 75 миллионов рублей действительно были реализованы через криптовалютную биржу, а полученные денежные средства «разместили на счетах».

Илья Ремесло обратил внимание, что Волков не отрицает того, что ФБК получал криптовалюту, а затем обналичивал ее и выводил «в закрома» фонда и других лиц. Хотя это нарушает данное ранее основателем ФБК Алексеем Навальным обещание не принимать донаты от анонимных «доброжелателей».

Ремесло пишет, что через биткоин-кошелек Навального прошло уже более 320 миллионов рублей. Примечательно, что крупные пожертвования поступали на счета блогера и его сторонников во время выхода «расследований» ФБК.

Исходя из этого, Ремесло заключает, что денежные переводы, в том числе и флешка с нелегальными 75 миллионами рублей, являются платой от заказчиков коррупционных псевдоразоблачений, публикуемых ФБК. При этом член ОП иронично отмечает, что все эти вопросы так и останутся без ответов, так как организация Алексея Навального является «самой прозрачной организацией в мире».