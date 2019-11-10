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14:56   10 Ноября 2019
Россия

Четыре человека пострадали в Москве в ДТП с участием маршрутки и автобуса

Четыре человека пострадали в Москве в ДТП с участием маршрутки и автобуса

Маршрутное такси и автобус «Мосгортранса» столкнулись в воскресенье на юго-западе российской столицы, в результате чего пострадали четыре человека.

Об этом, ссылаясь на представителя столичных экстренных служб, сообщает РИА Новости.

«Возле дома №35 на Нахимовском проспекте столкнулись автобус Мосгортранса и маршрутное такси», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все четверо пострадавших были пассажирами маршрутки. Автобус, попавший в аварию, по предварительной информации. Ехал без пассажиров.

Обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются. Информации о состоянии пострадавших пассажиров не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
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