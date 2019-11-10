Сенатор призвал запретить Facebook, чтобы помешать плану Запада по развалу РФ

Сенатор Сергей Цеков в беседе с «ПолитЭкспертом» объяснил невозможность исполнения плана Запада о развале России к 2030 году. Собеседник издания призвал бойкотировать иностранный Facebook и агрессивные западные игры, чтобы полностью пресечь развитие такой идеи.

Ранее журналисты ФАН на основе проанализированных материалов из иностранных СМИ пришли к выводу, что Запад во главе с США уже реализует план по развалу России. В соцсети Facebook ежедневно появляется масса антироссийских материалов. Летом иностранные и прозападные площадки призывали людей выходить на незаконные митинги за «оппозицию»

В 2021 году зарубежные спонсоры попробуют через выборы в Госдуму приблизить к законам РФ своих людей, чтобы в будущем раздробить

Цеков в беседе с изданием отметил, что россиян не сильно интересуют подобные материалы. По его словам, на них обращают внимание лишь 2-3%. У «оппозиции» не будет преимущества из-за низкой поддержки среди населения, воспитанного на любви к своей Родине.

Собеседник портала уверен, что проплаченные из-за рубежа либералы не смогут выиграть выборы в Госдуму из-за недостаточной поддержки населения.

«Ничего они в 2021 году не займут. Они не преодолеют 5%-й порог, эти «оппозиционные» силы... Поддержки у них среди граждан России нет и не будет», – заверил Цеков.

Для российской молодежи Запад создает компьютерные игры, где Россия выставляется агрессором. Собеседник ПЭ считает необходимым запретить такие игры и устроить бойкот всем соцсетям, несущим антироссийские идеи.

Зомбировать россиян крайне трудно, уверен Цеков. Запад сможет привлечь на свою сторону максимум 10% населения. Но и эти люди, по словам эксперта, склонны к протестам из-за своего характера.