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15:00   10 Ноября 2019
Россия

Сенатор призвал запретить Facebook, чтобы помешать плану Запада по развалу РФ

Сенатор призвал запретить Facebook, чтобы помешать плану Запада по развалу РФ

Сенатор Сергей Цеков в беседе с «ПолитЭкспертом» объяснил невозможность исполнения плана Запада о развале России к 2030 году. Собеседник издания призвал бойкотировать иностранный Facebook и агрессивные западные игры, чтобы полностью пресечь развитие такой идеи.

Ранее журналисты ФАН на основе проанализированных материалов из иностранных СМИ пришли к выводу, что Запад во главе с США уже реализует план по развалу России. В соцсети Facebook ежедневно появляется масса антироссийских материалов. Летом иностранные и прозападные площадки призывали людей выходить на незаконные митинги за «оппозицию»

В 2021 году зарубежные спонсоры попробуют через выборы в Госдуму приблизить к законам РФ своих людей, чтобы в будущем раздробить

Сенатор призвал запретить Facebook, чтобы помешать плану Запада по развалу РФ

Цеков в беседе с изданием отметил, что россиян не сильно интересуют подобные материалы. По его словам, на них обращают внимание лишь 2-3%. У «оппозиции» не будет преимущества из-за низкой поддержки среди населения, воспитанного на любви к своей Родине.

Собеседник портала уверен, что проплаченные из-за рубежа либералы не смогут выиграть выборы в Госдуму из-за недостаточной поддержки населения.

«Ничего они в 2021 году не займут. Они не преодолеют 5%-й порог, эти «оппозиционные» силы... Поддержки у них среди граждан России нет и не будет», – заверил Цеков.

Для российской молодежи Запад создает компьютерные игры, где Россия выставляется агрессором. Собеседник ПЭ считает необходимым запретить такие игры и устроить бойкот всем соцсетям, несущим антироссийские идеи.

Сенатор призвал запретить Facebook, чтобы помешать плану Запада по развалу РФ

Зомбировать россиян крайне трудно, уверен Цеков. Запад сможет привлечь на свою сторону максимум 10% населения. Но и эти люди, по словам эксперта, склонны к протестам из-за своего характера.

«Русские люди не поддаются пропаганде как таковой. Антироссийская пропаганда и западная тем более не действуют», – заключил Цеков.

 

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Автор: Саида Габиева
#россия #запад #цеков

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