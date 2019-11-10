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Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, сел в Самаре из-за пассажирки-курильщицы

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14:29   10 Ноября 2019
Россия

Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, сел в Самаре из-за пассажирки-курильщицы

Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, сел в Самаре из-за пассажирки-курильщицы

Пассажирка, закурившая электронную сигарету в туалете на борту самолета, выполнявшего рейс Челябинск – Сочи, стала причиной вынужденной посадки воздушного судна в аэропорту Самары.

Об этом, со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской транспортной прокуратуры, в воскресенье сообщает РИА Новости.

«Десятого ноября в 5.55 (4.55 по московскому времени) в аэропорту Курумоч произошла вынужденная посадка самолета рейса 324 Челябинск-Сочи авиакомпании «Победа» по причине хулиганства пассажирки, которая курила электронные сигареты в туалете», - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба аэропорта Курумоч уточнила, что после того, как нарушительницу сняли с рейса, самолет вылетел в пункт назначения в 6.55 по местному времени.

Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, сел в Самаре из-за пассажирки-курильщицы

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Автор: Александр Люблинский
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