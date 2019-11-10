В институте Лиона ужаснулись признанию в убийстве доцента Соколова и исключили его из совета

Руководство Института социальных, экономических и политических наук в Лионе (Issep) лишило историка Олега Соколова. подозреваемого в убийстве студентки, членства в научном совете. Об этом сообщает France-Press.

"Мы с ужасом узнали из прессы о жестоком преступлении, в котором, предположительно, виновен Олег Соколов. <…> Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета и выражаем соболезнования семье жертвы", - сообщается в заявлении института.

9 ноября, по рекомендации защиты Соколов признался в убийстве девушки и рассказал об обстоятельствах совершения преступления, сообщают "Невские новости".

Ранее стало известно, что в квартире историка были обнаружены пила и фрагменты женского тела, предположительно, принадлежащие бывшей студентке. Самого профессора полицейские достали из реки Мойка, в которой он пытался спрятать пакет, в котором находились женские руки и пневматический пистолет.