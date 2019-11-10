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14:12   10 Ноября 2019
Россия

Россияне раскупили 10 тысяч билетов в Крым и обратно за двое суток продаж

Россияне раскупили 10 тысяч билетов в Крым и обратно за двое суток продаж

Более 10 тысяч билетов в Крым и обратно проданы за двое суток с момента старта продаж. Поезда на полуостров начнут курсировать из Петербурга и Москвы в конце декабря 2019 года. Перевозки будет осуществлять компания «Гранд Сервис Экспресс».

«Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно проданы за первые двое суток», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самым востребованным оказался маршрут Москва — Симферополь. Наиболее активно билеты покупают в железнодорожных кассах.

Первый поезд «Таврия» с вагонами плацкарт и купе отправится в Севастополь из Петербурга днем 23 ноября. Стоимость билета начинается от 3906 рублей в купе, в плацкарте от 3,5 тысячи рублей.

Россияне раскупили 10 тысяч билетов в Крым и обратно за двое суток продаж

Продажи железнодорожных билетов в Крым стартовали ноября. Купить их можно в кассах вокзалов, на сайте grandtrain.ru, а также в мобильном приложении «ГСЭ Билеты»/

 

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Автор: Арсений Аскольский
#крым #поезд #билеты

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