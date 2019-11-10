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14:03   10 Ноября 2019
Россия

Историк Соколов, пойманный с отрубленными руками студентки, находится в тяжелом состоянии

Историк Соколов, пойманный с отрубленными руками студентки, находится в тяжелом состоянии

Профессор СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве студентки, остается в больнице в тяжелом состоянии, пишут  "Невские новости"

Накануне мужчину достали из реки Мойка. При нем оказался пакет с отрубленными руками и пневматический пистолет. Позднее в квартире профессора обнаружили обезглавленное женское тело и пилу. Жертвой предположительно стала 24-летняя студентка Соколова Анастасия Ещенко.

Сейчас Соколов находится в Мариинской больнице с переохлаждением в тяжелом состоянии. Подробности медицинскими сотрудниками не разглашаются.

Известно, что доцент оформил явку с повинной и в ближайшее время пройдет психиатрическую экспертизу. 

11 ноября суд определит меру пресечения Соколову.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#убийство #соколов

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