Историк Соколов, пойманный с отрубленными руками студентки, находится в тяжелом состоянии

Профессор СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве студентки, остается в больнице в тяжелом состоянии, пишут "Невские новости".

Накануне мужчину достали из реки Мойка. При нем оказался пакет с отрубленными руками и пневматический пистолет. Позднее в квартире профессора обнаружили обезглавленное женское тело и пилу. Жертвой предположительно стала 24-летняя студентка Соколова Анастасия Ещенко.

Сейчас Соколов находится в Мариинской больнице с переохлаждением в тяжелом состоянии. Подробности медицинскими сотрудниками не разглашаются.

Известно, что доцент оформил явку с повинной и в ближайшее время пройдет психиатрическую экспертизу.

11 ноября суд определит меру пресечения Соколову.