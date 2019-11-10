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 Глава МИД ФРГ считает, что Европа не в состоянии защитить себя без помощи США

Глава МИД ФРГ считает, что Европа не в состоянии защитить себя без помощи США
14:08   10 Ноября 2019
Весь мир

Глава МИД ФРГ считает, что Европа не в состоянии защитить себя без помощи США

Глава МИД ФРГ считает, что Европа не в состоянии защитить себя без помощи США

Германия, так же как и Европа в целом, не в состоянии защитить себя самостоятельно без помощи Соединенных Штатов Америки, поэтому было бы безответственно проводить внешнюю политику и политику безопасности без сотрудничества с Вашингтоном.

Такое мнение в воскресенье высказал глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит местное издание Der Spiegel.

«Для Германии ясно: было бы ошибкой, если бы мы стали подрывать НАТО. Без Соединенных Штатов ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно себя защитить», - подчеркнул министр, отметив, что Россия «ярко продемонстрировала это, нарушив ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности).

По словам Мааса, было бы безответственно и опасно разделить европейскую и американскую безопасность, Европа на протяжении долгих лет будет нуждаться в НАТО, так как альянс символизирует распределение нагрузки, мультилатерализм и международную кооперацию.

Также министр вновь выразил надежду на создание Европейского совета безопасности, отметив, что подобный орган позволит европейцам объединить усилия во внешней политике и политике безопасности, и Великобритания должна также участвовать в нем, даже если она покинет Европейский союз.

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Автор: Александр Люблинский
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