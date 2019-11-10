Сотни обеспокоенных петербуржцев требуют проверить Вишневского после секс-скандала

Жители Петербурга после обнародованного в СМИ секс-скандала с депутатом ЗакСа Борисом Вишневским создали петицию, в которой потребовали полицию провести проверку.

Ранее бывшая студентка РГПУ им. Герцена, где преподает парламентарий, отправила письмо журналистам Nation News. Она рассказала, что в 2014 году Вишевский домогался ее и ее сокурсниц.

По ее словам, Вишневский «выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц», у которых в городе нет поддержки и защиты, а также угрожает депутатской «корочкой». Девушки не придавали домогательства огласке, поскольку боялись проблем с обучением. После того, как правда вскрылась, петербуржцы через петицию на сайте change.org обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с требованием провести проверку в отношении Вишневского.

Обеспокоенность горожан действиями парламентария по отношению к студенткам также связана с другим громким делом, произошедшим в Петербурге. Накануне полиция вытащила из реки Мойки преподавателя истфака СПбГУ Олега Соколова в пьяном состоянии. В рюкзаке у мужчины нашли отрубленные женские руки и пневматический пистолет. По данным СМИ, его жертвой стала 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко. В квартире преподавателя нашли ее расчлененное тело.

Студенты неоднократно замечали странности в поведении Соколова и ставили под сомнение его психическое здоровье. Одну из студенток историк уже избивал. Однако должного внимания к этой проблеме не было, что и привело трагедии.

Как пишет издание, история о домогательствах Вишневского может быть лишь вершиной айсберга, поэтому и появилась петиция с требованием проверки. Сам Вишневский назвал письмо враньем и связал его со своей оппозиционной деятельностью.

Сторонники Вишневского из «Яблока» даже пригрозили журналистам Nation News разгромить редакцию. При этом в ЗакСе информацию о домогательствах депутата комментировать не стали. Если факт подтвердится, Вишневский может лишиться не только места преподавателя в университете, но и своей депутатской «корочки», которой так любил щеголять перед юными студентками.