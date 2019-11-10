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ДНР обвинила ВСУ в обстреле района разведения сил в Петровском

ДНР обвинила ВСУ в обстреле района разведения сил в Петровском

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13:03   10 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

ДНР обвинила ВСУ в обстреле района разведения сил в Петровском

ДНР обвинила ВСУ в обстреле района разведения сил в Петровском

Украинские силовики обстреляли участок разведения сил в районе Петровское в самопровозглашенной ДНР. Об этом 10 ноября заявили в представительстве руспублики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ обстреляли Петровское в 9:46 утра из огнестрельного оружия. Уточняется, что обстрел велся с позиций ВСУ в районе подконтрольного Киеву села Богдановка.

Накануне ДНР и Украина заявили о разведении сил и средств районе Петровского. Ополченцы запустили ракетницу белого цвета. Украинские силовики ответили тем же. Напомним, разведение сил с линии соприкосновения в Донбассе — одно из ключевых условий проведения саммита «нормандской четверки», в котором должны принять участие главы Украины, РФ, Франции и Германии.

ДНР обвинила ВСУ в обстреле района разведения сил в Петровском

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости регионов после госпереворота, который произошел в стране в феврале. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина

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