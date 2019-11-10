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Мать расчленной доцентом СПбГУ аспирантки прибыла в Петербург

 Журналист Соловьев в ответ Галкину заявил, что в его программах нет цензуры

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12:49   10 Ноября 2019
Россия

Мать расчленной доцентом СПбГУ аспирантки прибыла в Петербург

Мать расчленной доцентом СПбГУ аспирантки прибыла в Петербург

Подполковник МВД России Галина Ещенко, чью дочь Анастасию расчленил и пытался утопить в реке Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов, прибыла в Петербург из Краснодара. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Коллеги из петербургского главка МВД обеспечили женщине место проживания и транспорт. Ещенко также сопровождает штатный психолог.

Мать убитой аспирантки служит в полиции Калининского района Краснодарского края с 2005 года. Сейчас она работает помощником начальника отдела по работе с личным составом.

Мать расчленной доцентом СПбГУ аспирантки прибыла в Петербург

Напомним, 9 ноября полиция Петербурга вытащила Мойки преподавателя истфака СПбГУ Олега Соколова в пьяном состоянии. В рюкзаке у мужчины нашли отрубленные женские руки и пневматический пистолет. Его жертвой стала 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко. Вместе они работали над публикациями о Наполеоне.

При обыске в квартире у Соколова нашли тело Ещенко, ее голову и окровавленную пилу. Историк признался в жестоком убийстве. На допросе он сказал, что убил девушку из-за ее ревности.

Сейчас Соколов находится в больнице с переохлаждением. В понедельник ему изберут меру пресечения.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #соколов

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