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14:49   10 Ноября 2019
Весь мир

Если НАТО сунется в Калининград, то останется без Вашингтона, считают в Госдуме

Если НАТО сунется в Калининград, то останется без Вашингтона, считают в Госдуме

Россия сможет пресечь агрессию в отношении своих территорий, изменив военную доктрину на более глобальную, по которой будет возможным удар по территории США. В этом уверен депутат Госдумы от Калининградской области Евгений Федоров. Он прокомментировал «Политике Сегодня» статью китайского аналитика, где говорится, что НАТО за два дня сможет захватить самый западный регион РФ в случае конфликта. 

Статья опубликована на портале Eastday.com. Китайский эксперт считает, что Россия в ответ на действия по захвату Калининградской области, нанесет удар по пяти-восьми мировым столицам. Это через пять дней превратит региональный военный конфликт в глобальный.

Евгений Федоров считает, что наносить удар в таких случая целесообразней по центу принятия решений, а значит - по США.   

«В случае удара по России ответный удар необходимо наносить по центру принятия решений, а не по центру, от которого пошли удары. Соответственно центр — это Вашингтон!», — категоричен депутат.

Если НАТО сунется Калининград, то останется без ВашингтонаДепутат напомнил об особенном положении Калининградской области, которая наиболее уязвима из-за своей автономности. Предупредить какие-либо агрессивные действия в ее отношении можно, изменив военную доктрину.

«Нам необходимо изменить военную доктрину на более глобальную: на удар по Вашингтону и территории США. За счет этого мы сможем не допустить какие-либо удары по нашей территории. Которые в принципе по нашей сегодняшней доктрине возможны», — подчеркнул собеседник агентства.

Тема возможного захвата Калининградской области силами НАТО поднимается уже второй раз за прошедшие полмесяца. В конце октября старший научный сотрудник американского исследовательского фонда Jamestown Foundation Ричард Хукер также описал сценарий действия Альянса в случае конфликта с РФ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил доклад Хукера с бульварной фантастикой и заявил, что устал комментировать «американские глупости».

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #сша #нато #политика #однополярный мир

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