Журналист Соловьев в ответ Галкину заявил, что в его программах нет цензуры

На одном из своих выступлений в Новосибирске Максим Галкин высказался о существовании цензуры на российском телевидении. Телеведущий Владимир Соловьев не согласился с его заявлением.

«Я не имею ни малейшего представления о чем говорит этот замечательный артист и телеведущий, — прокомментировал заявление Соловьев изданию «Газета.ru». — Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством», — добавил телеведущий.

Также Максим Галкин отметил, что по телевидению постоянно рассказывают о событиях на Украине, вместо российских новостей и не дают зрителю подумать, а сразу «разжевывают» все информацию. Т акой расклад, по мнению артиста, возвращает «в советские времена», причем «в худшем смысле этого слова».

С этим утверждением журналист Соловьев также не согласился. Он подчеркнул, что в его ток-шоу участвуют граждане из разных стран, которые имеют возможность свободно высказать свою точку зрения. Такой формат, по словам Владимира Соловьева, в СССР был невозможен.