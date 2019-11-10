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12:40   10 Ноября 2019
Россия

Журналист Соловьев в ответ Галкину заявил, что в его программах нет цензуры

Журналист Соловьев в ответ Галкину заявил, что в его программах нет цензуры

На одном из своих выступлений в Новосибирске Максим Галкин высказался о существовании цензуры на российском телевидении. Телеведущий Владимир Соловьев не согласился с его заявлением.

«Я не имею ни малейшего представления о чем говорит этот замечательный артист и телеведущий, — прокомментировал заявление Соловьев изданию «Газета.ru». — Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством», — добавил телеведущий.

Также Максим Галкин отметил, что по телевидению постоянно рассказывают о событиях на Украине, вместо российских новостей и не дают зрителю подумать, а сразу «разжевывают» все информацию. Такой расклад, по мнению артиста, возвращает «в советские времена», причем «в худшем смысле этого слова».

С этим утверждением журналист Соловьев также не согласился. Он подчеркнул, что в его ток-шоу участвуют  граждане из разных стран, которые имеют возможность свободно высказать свою точку зрения. Такой формат, по словам Владимира Соловьева, в СССР был невозможен. 

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Автор: Алина Бранцевич
#соловьев #телевидение #цензура #цензура в россии #галкин

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