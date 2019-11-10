The Times сообщила о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании

Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном участии РФ в политике Великобритании, который подготовил межпартийный комитет по разведке и безопасности (ISC). Об этом пишет Sunday Times. Правда, доклад пока не опубликован.

По данным издания, граждане России якобы жертвовали Консервативной партии (тори) крупные суммы, или близко знакомы с ее ключевыми политиками. В докладе упоминается зампредседатель ЮКОСа Александра Темерко. Sunday Times утверждает, что за последние семь лет Темерко будто бы пожертвовал Консервативной партии более 1,2 миллионов евро.

Также в документе фигурирует российский бизнесмен Александр Лебедев. Отмечается, что его сын Евгений владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает газеты The Independent и London Evening Standard.

последние семь лет пожертвовал Консервативной партии более £1,2 млн ($1,25 млн) Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/10/11/2019/5dc7ae539a79476259fe4f57?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2FnewsЕвгения Лебедева, сына российского бизнесмена Александра Лебедева.

Times отмечает дружеские отношения нынешнего премьера Великобритании Бориса Джонсона с Лебедевыми. Якобы Джонсон, занимая пост главы Форин-офис, не раз гостил у российских бизнесменов.

Кроме того, в докладе оказалась Любовь Чернухина, жена бывшего замминистра финансов Владимира Чернухина. Опять за приятельские отношения с Борисом Джонсоном. Газета утверждает, что в 2017 году Чернухина якобы за 160 тысяч фунтов купила право провести теннисный матч с Джонсоном, который в то время занимал пост мэра Лондона, и тогдашним премьером Дэвидом Кэмероном. За 2018 год консерваторы получили от Чернухиной более 450 тысяч фунтов пожертвований.