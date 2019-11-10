Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мать расчленной доцентом СПбГУ аспирантки прибыла в Петербург

Мать расчленной доцентом СПбГУ аспирантки прибыла в Петербург

 Журналист Соловьев в ответ Галкину заявил, что в его программах нет цензуры

Журналист Соловьев в ответ Галкину заявил, что в его программах нет цензуры
ДНР обвинила ВСУ в обстреле района разведения сил в Петровском

ДНР обвинила ВСУ в обстреле района разведения сил в Петровском

 Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» с Россией

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» с Россией
Китайские СМИ спрогнозировали, чем ответит Россия на захват НАТО Калининградской области

Китайские СМИ спрогнозировали, чем ответит Россия на захват НАТО Калининградской области

 Учитель рассказала, что сирийские дети с большим энтузиазмом изучают русский язык

Учитель рассказала, что сирийские дети с большим энтузиазмом изучают русский язык
Мать расчленной доцентом СПбГУ аспирантки прибыла в Петербург

Мать расчленной доцентом СПбГУ аспирантки прибыла в Петербург

 Журналист Соловьев в ответ Галкину заявил, что в его программах нет цензуры

Журналист Соловьев в ответ Галкину заявил, что в его программах нет цензуры
ДНР обвинила ВСУ в обстреле района разведения сил в Петровском

ДНР обвинила ВСУ в обстреле района разведения сил в Петровском

 Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» с Россией

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» с Россией
Китайские СМИ спрогнозировали, чем ответит Россия на захват НАТО Калининградской области

Китайские СМИ спрогнозировали, чем ответит Россия на захват НАТО Калининградской области

 Учитель рассказала, что сирийские дети с большим энтузиазмом изучают русский язык

Учитель рассказала, что сирийские дети с большим энтузиазмом изучают русский язык
12:05   10 Ноября 2019
Россия

Пропавшего два дня назад аквалангиста спасли в Приморье

Пропавшего два дня назад аквалангиста спасли в Приморье

Житель поселка Тавричанка нырнул с катера 8 ноября в районе мыса Вятлино и пропал.

Сотрудники Владивостокской службы спасения искали мужчину двое суток. В поисковой операции были задействованы шесть человек, одна единица техники и одно плавсредство. 

Транспортное судно обнаружило пропавшего в 17 км от берега. 

«Пропавший аквалангист найден живым. Состояние мужчины удовлетворительное, ему была оказана вся необходимая помощь. В 10:50 (03:50 мск) по заходу судна в порт Владивосток пострадавший был передан врачам скорой медицинской помощи», — сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Также известно, что спасенный от медпомощи отказался.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #происшествия #спасение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...