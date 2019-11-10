Пропавшего два дня назад аквалангиста спасли в Приморье
Житель поселка Тавричанка нырнул с катера 8 ноября в районе мыса Вятлино и пропал.
Сотрудники Владивостокской службы спасения искали мужчину двое суток. В поисковой операции были задействованы шесть человек, одна единица техники и одно плавсредство.
Транспортное судно обнаружило пропавшего в 17 км от берега.
«Пропавший аквалангист найден живым. Состояние мужчины удовлетворительное, ему была оказана вся необходимая помощь. В 10:50 (03:50 мск) по заходу судна в порт Владивосток пострадавший был передан врачам скорой медицинской помощи», — сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Также известно, что спасенный от медпомощи отказался.