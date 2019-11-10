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11:39   10 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» с Россией

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» с Россией

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что стране нужно научиться жить рядом с Россией. Такое заявление он сделал в программе «Рандеву с Яниной Соколовой» на украинском Пятом канале.

«Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией», — считает чиновник.

Кулеба назвал Украину «заложником географии». Он подчеркнул, что не видит никаких намеков на изменение Россией «стратегических целей» в отношении Украины. Именно поэтому Киеву необходимо приспосабливаться к создавшемуся положению.

Вице-премьер также считает Россию «врагом Украины». Кулеба призвал построить модель отношений с Москвой на трех уровнях: межчеловеческих , экономических и политических.

Он подчеркнул, что с политическими и человеческими отношениями все более-менее ясно, а  экономическая сфера остается наиболее шаткой.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина

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