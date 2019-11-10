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11:16   10 Ноября 2019
Россия

Дочь Михаила Калашникова считает себя младшей сестрой АК-47

Дочь Михаила Калашникова считает себя младшей сестрой АК-47

Дочь Михаила Калашникова Елена рассказала, что конструктор часто шутил о двух важных изобретениях в его жизни: автомате АК-47 и дочке.Она назвала себя младшей сестрой легендарного стрелкового оружия.

«Он говорил: «Я приехал в Ижевск с двумя своими изобретениями: автоматом АК-47 и дочерью Нелли (старшая дочь — прим.ред.)... Он без конца это говорил уже в зрелости, я как бы стала младшей сестрой автомату», — вспоминает родственница.

Елена Калашникова призналась, что ее это обижало. Дети долго не понимали, кем работал отец, и не видели его с изобретениями. Только в 1989 года она впервые сама попробовала пострелять из АК-47. Стрельбы проходили на курсах «Выстрел» в Солнечногорске.

Она также рассказала, что ездила с отцом на встречи с американцами, чтобы он хорошо выглядел на видео, и для «помощи в быту¦». Во время визита в США Елене Калакашниковой тоже довелось нажать на курок. Сам конструктор был против, потому что сильно берег патроны.

Дочь Михаила Калашникова считает себя младшей сестрой АК-47

«Американцы папу на руках носили, а сейчас они в Питер приедут с сыновьями. Я их пригласила в Питер на выставку», — поделилась она.

Напомним, 10 ноября Калашникову исполнилось бы 100 лет. Ранее стало известно, что бронзовый памятник легендарному конструктору установят в Петербурге на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#калашников #ак-47

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