Как изменилась российская армия за семь лет руководства Шойгу Министерством обороны

Российская армия претерпела серьезные изменения и в несколько раз повысила боеспособность при министре обороны Сергее Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Шойгу главой военного ведомства 6 ноября 2012 года, после того, как Анатолий Сердюков покинул пост министра обороны на фоне коррупционного скандала, вызванного многомиллиардными хищениями.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» отметил, что в 2012 году Вооруженные силы страны находились «на переломе».

«К тому времени Сердюковым были начаты реформы, но за четыре года их проведения эффекта для армии они не принесли. По многим направлениям не просто ничего не делалось, а даже наносился вред. Задачей нового министра было структурировать все процессы в армии и приступить к реальным реформам», - отметил Леонков.

По его словам, в первую очередь Шойгу на посту главы Минобороны нужно было сформировать новые требования к военной технике и вооружению. Во-вторых, повысить общий уровень военной подготовки армии, отойдя от практики однотипных учений по заранее известным сценариям.

В настоящее время все подразделения круглый год проходят военно-учебную подготовку, которая разделена на периоды. В конце каждого такого периода подготовки подразделения проходят итоговые учения по непредсказуемому сценарию, проверяя все приобретенные навыки и умения. Также периодически проводятся внезапные проверки или логистические перебросы отрядов на новые театры военных действия.

Эксперт отметил, что российская армия приобрела бесценный боевой опыт в Сирии, где с сентября 2015 по конец 2018 года по просьбе сирийского правительства проводила военную операцию.

На момент начала российской операции в Сирии легитимное руководство Сирии контролировало лишь 8% территории страны, террористические группировки угрожали окончательным разгромом правительственных сил и захватом столицы. К концу 2018 года сирийская армия при активной и действенной поддержке российских ВКС вернула под контроль правительства 96,5% территории страны, освободив от террористов более полутора тысяч населенных пунктов.

При этом российские военные получили возможность в условиях реальных боевых действий испытать новейшие образы оружия.

«Сирийская операция в реальных боевых условиях выявляла недостатки и недоработки российских вооружений. Что хорошо на полигоне, в реальном бою неприемлемо. Техника при этом возвращалась в Россию, где недоработки исправлялись, после чего ее снова направляли в Сирию и опять испытывали в бою», - отметил эксперт.

В настоящее время в России реализуется государственная программа оснащения новейшим вооружением и военной техникой, рассчитанная до 2027 года. В Вооруженные силы поставляются разведывательные и ударные системы вооружений нового поколения, при этом в оборонно-промышленном комплексе страны создается мощный технологический задел, который станет основой для российской армии будущего.

На реализацию Госпрограммы власти намерены потратить 20 триллионов рублей, при этом 19 триллионов будут потрачены на создание, закупку и модернизацию вооружений и военной техники.