Строители ковшом экскаватора вытащили провалившуюся под лед собаку в Екатеринбурге

На озере Шарташ в Екатеринбурге строители вытащили из воды провалившуюся под лед собаку, сообщает издание Е1.ru.

В ночь на 10 ноября, в 20 метрах от берега собака провалилась под лед и около 40 минут безуспешно пыталась выбраться на поверхность. Лай собаки услышали строители, которые работали неподалеку.

"Она провалилась под лед метрах в 20 от берега, 40 минут была в воде. Строители заканчивали работу, около трех часов ночи поехали ставить спецтехнику на стоянку, услышали лай собаки и спасли ее. Хотели сначала с веревкой ползти за ней, но потом посадили в ковш экскаватора посадить человека и спасли ее. Иначе, она бы замерзла", - рассказывает один из спасителей пса.

Позднее в Instagram разместили видео операции спасения.

Собаку отогрели в машине, после этого пес убежал. Директор Шарташского парка Артур Зиганшин заявил, что все участники спасательной операции будут награждены.