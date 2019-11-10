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11:35   10 Ноября 2019
Россия

Строители ковшом экскаватора вытащили провалившуюся под лед собаку в Екатеринбурге

Строители ковшом экскаватора вытащили провалившуюся под лед собаку в Екатеринбурге

На озере Шарташ в Екатеринбурге строители вытащили из воды провалившуюся под лед собаку, сообщает издание Е1.ru

В ночь на 10 ноября, в 20 метрах от берега собака провалилась под лед и около 40 минут безуспешно пыталась выбраться на поверхность. Лай собаки услышали строители, которые работали неподалеку.

"Она провалилась под лед метрах в 20 от берега, 40 минут была в воде. Строители заканчивали работу, около трех часов ночи поехали ставить спецтехнику на стоянку, услышали лай собаки и спасли ее. Хотели сначала с веревкой ползти за ней, но потом посадили в ковш экскаватора посадить человека и спасли ее. Иначе, она бы замерзла", - рассказывает один из спасителей пса.

Позднее в Instagram разместили видео операции спасения.

Собаку отогрели в машине, после этого пес убежал. Директор Шарташского парка Артур Зиганшин заявил, что все участники спасательной операции будут награждены. 

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Автор: Алина Бранцевич
#пес #собака #спасение #спасение собаки

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