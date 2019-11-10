Последние белухи из «китовой тюрьмы» в Приморье отпущены на свободу

Операция по освобождению сотни морских животных из «китовой тюрьмы» в Приморье, начавшаяся минувшим летом, завершилась в воскресенье, 10 ноября – последние 31 белуха были выпущены на волю в бухте Успения.

Пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов, заявил, что освобождение последних белух прошло успешно, благодаря колоссальным усилиям, профессионализму и ответственному отношению всех участников операции.

Напомним, в 2018 году в Приморье в бухте Средняя в «китовой тюрьме» были обнаружены 11 детенышей косаток и 90 белух, которые были выловлены незаконно и предназначались для продажи в Китай. Позже из вольеров пропали одна косатка и три белухи.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. К решению вопроса об освобождении морских животных подключился президент России Владимир Путин, который поручил профильным министерствам совместно с учеными решить судьбу узников «китовой тюрьмы».

В июне 2019 года началась операция по возвращению животных в естественную среду обитания – первая партия, состоящая из шести белух и двух косаток, была выпущена в Охотском море 27 июня.

Последних 50 белух было решено выпустить не в Охотском море, а в бухте Успения в Приморье неподалеку от Лазовского заповедника. Такое решение было принято в связи с наступлением осенних штормов и соображений безопасности людей и животных. Изначально планировалось, что последние белухи покинуть «китовую тюрьму» до 1 ноября, однако затем операция была перенесена на 10 ноября.

Ученые отмечают, что в это время года в районе Японского моря хорошая кормовая база.

В пятницу 8 ноября 19 белух были выпущены специалистами в бухте Успения с судна «Профессор Кагановский». В это же время в бухте Средняя на судно «Зодиак» грузили 13 белух, и когда «Профессор Кагановский» вернулся, на него загрузили последних обитателей «китовой тюрьмы» - 18 белух. Две последние партии животных были выпущены на свободу одновременно 10 ноября.